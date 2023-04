Für den Ausbau der Waldstraße muss Westheim tiefer in die Tasche greifen als gedacht. Die dort zunächst versuchsweise eingeführte, nun aber beibehaltene Einbahnstraßen-Regelung hat der Gemeinderat kontrovers diskutiert: Hätte es eines weiteren Ratsbeschlusses bedürft?

Erst kam der Ausbau, dann die Einbahnstraße: Weil der Wasserzweckverband die Hauptwasserleitung in der Waldstraße bis zur Zufahrt ins Baugebiet „Obere Heide“ erneuert, hat der Gemeinderat bereits im Dezember 2021 mit den Stimmen der FWG gegen die Stimmen von SPD/CDU bei einer Enthaltung beschlossen, sich an die Arbeiten anzuhängen und die sanierungsbedürftige Straße ausbauen zu lassen. FWG-Vertreter hatten ihr Ja mit dem schlechten Zustand der Straße, der einem „Flickenteppich“ gleiche, und Synergieeffekten begründet. SPD- und CDU-Vertreter hatten Nein gesagt, weil erstmals alle örtlichen Grundstücksbesitzer 70 Prozent der Kosten über wiederkehrende Beiträge finanzieren müssen, es aber damals noch keinen Verrechnungsschlüssel gab, die Höhe der finanziellen Belastung für die einzelnen Zahler also noch unbekannt war.

Im Mai 2022 hatte das Ortsparlament mit zehn Ja-Stimmen, bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschlossen, die Wald- und Schillerstraße für motorisierte Verkehrsteilnehmer versuchsweise als Einbahnstraßen auszuweisen. Wie die Waldstraße ausgebaut werden soll, hatte der Gemeinderat im Herbst 2022 beschlossen. Jetzt hat das Gremium die Planung mit acht Ja-Stimmen der FWG bei vier Gegenstimmen der SPD und zwei Enthaltungen von SPD und CDU abschließend abgesegnet.

Unerfreulich: Das Projekt kostet mehr als gedacht: Aus 450.000 Euro werden 646.000 Euro. Die Mehrkosten von 196.000 Euro werden über einen vom Rat beschlossenen Nachtragshaushalt bereitgestellt. Beigeordneter Sascha Gießler (FWG) erläuterte die Gründe: belastetes Material im Untergrund, stärkerer Aufbau der Straße, um die Tragfähigkeit zu erhöhen, Anpassung der Oberflächenwasser-Beseitigung, Verlegung von Leerrohren, Blindenleitsystem an der Einfahrt zur Holzmühlstraße, erhöhte Materialkosten.

Seinen Angaben zufolge soll der erste Bauabschnitt dieses Jahr und der zweite 2024 in Angriff genommen werden. Um „Fragen in kleiner Runde vorzubesprechen“ – und weil im Plan noch verschiedene Abstandsmaße fehlten - hätte sich Alexander Dietz (SPD) vorab eine Bauausschusssitzung gewünscht. Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) entgegnete, dass das Projekt in mehreren Sitzungen ausführlich beraten worden sei. Dietz warf der Gemeindeführung vor, dass sie ohne vorherigen Ratsbeschluss die Einbahnstraßen-Regelung beibehalten und somit eigenmächtig gehandelt habe. „Wir hätten darüber abstimmen müssen“, bekräftigte Inge Volz (SPD). Grabau dazu: „Als wir über die Ausbauvarianten im Oktober abgestimmt haben, war klar, dass es eine Einbahnstraße gibt. Insofern haben wir darüber abgestimmt.“ Werner Hann (CDU) monierte, dass das Verkehrsaufkommen in der Beethovenstraße durch die Einbahnstraßen-Regelung „enorm gestiegen“ sei: „Das ganze Neubaugebiet fährt durch die Beethovenstraße.“