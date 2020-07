Die massive Kritik an den Führungsqualitäten des Staatstheater-Intendanten Peter Spuhler ist am Donnerstag Thema beim Treffen des Verwaltungsrats, dem auch die baden-württembergische Kulturministerin Theresia Bauer (Grüne) und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) angehören.

Anschließend ist eine Stellungnahme angekündigt. Der Personalrat hatte Spuhler in einem offenen Brief „cholerische Ausfälle“ und eine rüden Umgangston vorgeworfen. Mentrup wiederum hatte den Stil des Briefs als inakzeptabel bezeichnet. Wie verschiedene Medien berichteten, äußerten sich Orchester und Chor hernach irritiert über den Umgang der Politik mit der Krise. Und der Freundeskreis zog ein ernüchtertes Fazit von Spuhlers neunjähriger Amtszeit und der hohen Fluktuation am Haus.