Eine liebevoll aufgebaute und mit viel frischem Grün versehene Weihnachtskrippe zieht in einer kleinen Sackgasse im Altort immer wieder Besucher an. Wie schon in den Vorjahren baute Heiner Kornely vorm ersten Advent die Krippenszene in seinem gut einsehbaren, an der Straße liegenden Garten in der Friedhofstraße 15 auf.

Die bekannten Figuren und das Stallgebäude ergänzte Kornely ganz nach persönlichem Geschmack sogar mit einem Wasserrad, das sich immer wieder kurz dreht und Wasser zum Plätschern bringt. Damit die Heilige Familie und der Stall auch abends, im Dunkeln, betrachtet werden können, ist das Weihnachtskunstwerk entsprechend beleuchtet. Dafür sorgte Sohn Michael, der mit seiner Familie in der Nachbarschaft lebt. Das Licht und die Energie für das Mühlrad werden klimaneutral erzeugt, beschrieb Michael Kornely die gut versteckte Technik. „Ich baute dazu eine kleine Inselanlage auf, zu der gehört eine Solarzelle, die tagsüber Autobatterien auflädt.“ Im Dunkeln werde der Strom mittels Wechselrichter wieder bereitgestellt. Familie Kornely will mit dem selbst konstruierten Sonnen-Kraftwerk Diskussionen über Weihnachtsbeleuchtung vermeiden und trotzdem Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Michael Kornely, der Elektrotechnik studierte, beschäftigt sich seit der Energiekrise intensiv mit dem Thema Solaranlagen, Stromspeicher sowie Insel- und Notbetrieb. Er habe mittlerweile ein Gewerbe angemeldet, um ein modulares System zu entwickeln und zu vermarkten.