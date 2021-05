Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Bruchsaler Hohenegger Straße am Montag, 19. April, bittet das Kriminalkommissariat Bruchsal um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwei unbekannte Täter überwanden in besagter Nacht gegen 3.25 Uhr mit brachialer Gewalt den Metallrollladen des Schmuckhändlers. Im Anschluss hebelten sie die Eingangstüre auf, schlugen im Verkaufsraum die Glasvitrinen ein und entwendeten daraus Schmuck und Altgold im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro. Ein dritter Täter stand offenbar in der Nähe eines gegenüberliegenden Restaurants „Schmiere“. Von dort wurden auch ein Stehtisch sowie ein Blumenkübel als Steighilfe zu dem Juwelierladen geschoben. Nach kriminalpolizeilichen Erkenntnissen hielten sich die drei Täter bereits gegen 2.10 Uhr am Tatort auf. Wer zu den drei Personen beziehungsweise deren Kleidung sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, zu melden.

Info



Überwachungsfotos sind über folgenden Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bruchsal-einbruch-in-juwelier/