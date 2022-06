Ein großer Spaß erwartet die Gäste der 5. Krimilesung im Alten Sägewerk/Mittelmühle am Mittwoch, 15. Juni, 19 Uhr (Einlass ab 18.30). Wegen der Pandemie fand die bisher letzte Krimilesung 2019 statt. Veranstaltet vom Südpfalz-Tourismus zusammen mit der Bücherei Bellheim ermittelt zum 5. Mal in dieser Reihe Kommissar Marcel Bleibier. Der Autor Helge Weichmann liest aus seinem Pfalz-Krimi „Mörderjagd mit Elwetritsche“. Für das leibliche Wohl mit frischem belegtem Brot aus dem Holzbackofen und kühlen Getränken sorgt der Kulturverein Bellheim (nicht im Eintritt enthalten). Jede Eintrittskarte nimmt an einer Tombola teil. Als Hauptpreise locken ein handsigniertes Buch des Autors oder eine Jahresmitgliedschaft in der Bücherei Bellheim. Zwischen den beiden Lesungsteilen werden die Gewinner gezogen. Der Eintritt pro Person beträgt 12 Euro beziehungsweise 13 Euro an der Abendkasse. Karten gibt es in der Bücherei und in der Tourist-Information. Weitere Informationen gibt es unter www.vg-bellheim.de oder bei der Tourist-Information unter Telefon 07272 7008-103 oder per Mail an tourismus@vg-bellheim.de.