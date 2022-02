Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Germersheim bietet einen neuen Newsletter an: die „Wifö-News“. Darauf weist Kreiswirtschaftsförderin Maria Farrenkopf hin. Über diesen Nachrichtenkanal sollen Unternehmen und Gewerbetreibende zum Beispiel über Förderungen, Veranstaltungen, Beratungsangebote im oder für den Landkreis Germersheim informiert werden. Initiativen zur Fachkräftegewinnung oder besondere Geschichten aus den Unternehmen sollen hier ebenfalls ihren Platz finden. Am Newsletter Interessierte können sich anmelden unter www.kreis-germersheim.de/wifoe-news.

Die Wirtschaftsförderung für den Landkreis war in der Vergangenheit als GmbH organisiert. Mit dem Ziel einer höheren Effizienz und noch besseren Vernetzung in die Verwaltung fand nun eine Neu-Organisation statt. Die Wirtschaftsförderung ist als Stabstelle in die Kreisverwaltung Germersheim integriert und Landrat Fritz Brechtel direkt unterstellt. Nach wie vor aber sei Maria Farrenkopf die Kreiswirtschaftsförderin und somit die direkte Ansprechpartnerin für Unternehmen. Als Erstinformation dienten zudem die aktuellen Webinhalte unter www.kreis-germersheim.de/wifoe.

Kontakt zur Kreiswirtschaftsförderung: Maria Farrenkopf, Telefon 07274-53-218, E-Mail: m.farrenkopf@kreis-germersheim.de,