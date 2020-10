Die Kreisvolkshochschule bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Kursen, Vorträgen und Veranstaltungen an. Alle Interessierten und Wissbegierigen sind herzlich eingeladen, sich für die aktuellen Angebote anzumelden. Da derzeit eine Umstellung des Online-Anmeldesystems der KVHS erfolgt, ist aktuell leider keine Anmeldung darüber möglich. Für alle Kurse und Vorträge ist jedoch eine Anmeldung unbedingt erforderlich, weshalb potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten werden, folgende Möglichkeiten zu nutzen: persönlich bei der Geschäftsstelle der KVHS in Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Str./Ecke Paradeplatz, telefonisch 07274-53334 oder -53382, per E-Mail: vhs@kreis-germersheim.de. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, 08:30 bis 12:00 Uhr, Dienstag, 13:30 bis 16:00 Uhr, Donnerstag: 13:30 bis 18:00 Uhr. Annahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.