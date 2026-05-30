Wegen Bauarbeiten wird das Kreisverwaltungsgebäude bald nur noch eine leere Hülle mit Briefkasten sein. Nur wer leert diesen dann?

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Insbesondere weil der neuere und marodere Teil der Kreisverwaltung in Germersheim abgerissen und die Sparkasse an der Stelle einen Neubau errichten will, muss die Kreisverwaltung nun ausziehen. Erste Dinge werden schon herausgeschafft, um auf die Standorte verteilt zu werden. „ Kandel, wir kommen“, „ Rülzheim, wir kommen“ beziehungsweise „ehemaliges Nolte-Möbel-Verwaltungsgebäude in Germersheim, wir kommen“, meint man die Verwaltungsmitarbeitenden rufen zu hören. Wie freudig das nun klingt, davon mag sich jede/r selbst ein Stimmungsbild vor Ort machen. – Der Germersheimer Innenstadthandel und die Gastronomie werden den bevorstehenden Exodus sicherlich bedröppelt zur Kenntnis genommen haben. Andernorts wird man sich dagegen freuen. – Einerseits locken die Beschäftigten modernere Büroräume, und sie können dem bald beginnenden Baulärm entkommen. Andererseits muss so manche/r den teils seit Jahrzehnten angestammten Arbeitsplatz räumen. Und ob man einen solchen noch einmal erhält, das ist die Frage. Schließlich sollen moderne Arbeitsweisen bei der Kreisverwaltung einziehen: mehr Heimarbeit zum Beispiel. Und wenn schon Büroarbeit, dann an einem vorab zu buchenden Schreibtisch im Großraumbüro.

Das soll übrigens auch für den Chef gelten, Landrat Martin Brandl. Der wird seinen Arbeitsplatz zunächst wohnortnah nach Rülzheim verlegen. Wenngleich er bereits angekündigt hat, künftig – und das nicht nur in der Bau-/Übergangsphase – regelmäßig an den unterschiedlichen Standorten der Kreisverwaltung präsent sein zu wollen. Deren Stammhaus, das zu Festungszeiten als Offizierswohnheim diente, ist dann im Prinzip leer. Nur noch der offizielle Sitz wird sich dort befinden und folglich der Behörde vorübergehend nur noch als Postadresse dienen. Das muss man sich mal vorstellen: Die Kreisverwaltung quasi nur noch eine Briefkastenfirma.

Nun lautet die alles entscheidende Frage: Wer wird, wenn es soweit ist, diesen Briefkasten leeren und dessen Inhalt auf die verschiedenen Außenstellen verteilen? Vor dem geistigen Auge rollt plötzlich Landrat Martin Brandl auf seinem Schreibtischstuhl durch den Kreis Germersheim. Aber halt! So weit wird es nicht kommen. Werden stattdessen Kreisverwaltungsmitarbeitende verpflichtet, vor ihrem eigentlichen Dienstbeginn die Post zu sortieren, an den jeweiligen Standort mitzunehmen und dort zu verteilen?

Oder wird gar diese Variante zum Zug kommen? Ein Aufkleber auf besagtem Briefkasten mit der Aufschrift: „Lieber Postbote, hier nichts einwerfen! Informieren Sie stattdessen bitte die Absender, dass sie uns anstelle des Briefes eine E-Mail schreiben sollen! Unsere Adresse lautet: Kreisverwaltung@Kreis-Germersheim.de. Von Faxen bitten wir, Abstand zu nehmen! Herzlichen Dank, Ihre Kreisverwaltung Germersheim“

Ein schönes Wochenende