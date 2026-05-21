Das große Umziehen der Abteilungen der Kreisverwaltung hat begonnen. Gleich am Anfang ist auch Landrat Martin Brandl selbst betroffen.

Der Kreis hat kein Geld, die Gebäude sind sanierungsbedürftig. Deshalb hat der Kreistag entschieden, dass nach und nach alle Abteilungen der Kreisverwaltung in modernere Räumlichkeiten umziehen. Den Anfang macht das Kreishaus, in dem in den vergangenen Wochen schon eifrig Kisten gepackt wurden. Am neuen Standort in Rülzheim hat jetzt der Fachbereich 14, Zentrale Dienste, zu denen die IT sowie die Beschaffungs- und Digitalisierungsteams gehören, seine Arbeit aufgenommen. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. In der kommenden Woche folgen das Büro des Landrats, die Gleichstellungsstelle, das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an den neuen Standort im ehemaligen ITK-Gebäude (Im Speyerer Tal 7).

Auch am künftigen Standort im ehemaligen Nolte-Gebäude in Germersheim laufen bereits die Vorbereitungen: Malerarbeiten sind im Gange, zudem wurden die ersten Möbel für Besprechungsräume an den neuen Standort gebracht. Damit wird der Aufbau der weiteren Verwaltungsflächen Schritt für Schritt vorangetrieben.

Keine festen Schreibtische mehr

Für die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung ändert sich nach den Umzügen auch die Arbeitsweise in den neuen Räumen: Zum Beispiel wird es keine festen Schreibtische mehr geben. Mitarbeitende buchen sich ihren Arbeitsplatz je nach Bedarf täglich oder bereits für eine Woche im Voraus.

Für die einzelnen Abteilungen gibt es am Standort in Rülzheim eigene „Büro-Inseln“, auf denen die Plätze untereinander organisiert werden – das gilt auch für Landrat Martin Brandl.

Kontakt

Für Bürgerinnen und Bürger wichtig: Die bekannten Telefonnummern sowie auch die E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung verändern sich nicht – dies gilt ausdrücklich auch während und nach den Umzügen an neue Standorte. Ebenso bleiben der Briefkasten und die Postadresse der Kreisverwaltung in Germersheim weiterhin bestehen. Zur Wahrung von Fristen gilt auch künftig die Anschrift am Luitpoldplatz 1 in 76726 Germersheim.



Über weitere Umzugsschritte und Entwicklungen informiert die Kreisverwaltung künftig regelmäßig, auch auf ihrer Webseite. Unabhängig davon besteht jederzeit die Möglichkeit, online unter www.kreis-germersheim.de/termine einen Präsenztermin mit den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Kreisverwaltung zu vereinbaren. Die Öffnungszeiten für alle Bereiche bleiben unverändert ((www.kreis-germersheim.de/Öffnungszeiten). Zudem können viele Dienstleistungen inzwischen vollständig digital erledigt werden (www.kreis-germersheim.de/digital).

