Die Kreisverwaltung Germersheim passt ab April ihre Erreichbarkeits- und Öffnungszeiten an, teilte die Verwaltung jetzt in einer Pressemitteilung mit. Durch digitale Terminvergaben unter www.kreis-germersheim.de/termine und klar geregelte und erweiterte Besucherzeiten solle der Kontakt zur Verwaltung künftig einfacher, planbarer und serviceorientierter werden. Ab 1. April gelten demnach in der Kreisverwaltung folgende Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten: Von Montag bis Freitag ist in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr für spontanen Publikumsverkehr geöffnet. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Online- oder Telefontermine flexibel zu vereinbaren. Ist der gewünschte Ansprechpartner nicht sofort verfügbar, soll es möglich sein, am Infopoint unkompliziert einen Termin zu bekommen.

Man wolle mit dem neuen Modell – neben den klaren Ansprechzeiten für die Bürger – auch den Mitarbeitern mehr Raum für konzentriertes Abarbeiten der Verwaltungsaufgaben geben, erklärte Landrat Martin Brandl in der Mitteilung.

Ausgenommen von der neuen Regelung sind vorerst die Zulassung- und Führerscheinstelle, die Ausländerbehörde sowie der Bereitschaftsdienst Kinderschutz im Jugendamt, heißt es weiter.