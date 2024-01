Angesichts der Wetterlage wurde wohl auch nicht überall im Landkreis Germersheim der Müll geholt. In welchen Gebieten die Müllabfuhr Schwierigkeiten mit der Anfahrt hatte, sei der Kreisverwaltung aktuell noch nicht bekannt, heißt es in einer Mitteilung. „Die Entscheidung, ob einzelne Straßen angefahren werden oder nicht, obliegt im Einzelfall dem Fahrer.“ Der Tipp der Kreisverwaltung: „Falls Abfallbehälter nicht entleert werden konnten, sollen Bürgerinnen und Bürger die Tonnen weiter draußen bereitstellen, da die Abfuhrfirmen diese in den nächsten Tagen nachleeren werden.“