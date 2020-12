Die Kreisverwaltung Germersheim ist auch während des Lockdowns für die Bürger erreichbar. „Ein entsprechendes Hygienekonzept haben wir bereits vor Monaten eingeführt. Bisher hat es sich hervorragend bewährt“, so Landrat Fritz Brechtel (CDU). Die Kreisverwaltung ist an allen Werktagen vor und zwischen den Feiertagen sowie nach dem Jahreswechsel geöffnet. Aber alle Besucher können nur nach vorheriger Terminabsprache das Dienstgebäude betreten. Es gelten die bisher üblichen Hygiene und AHA-Regeln. Geschlossen hat die Kreisverwaltung mit allen Außenstellen lediglich am 24. und 31. Dezember. Nur die Zulassungsstelle Kandel bleibt vom 28. bis 30. Dezember geschlossen.

