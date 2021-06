Zum fünften Mal hat sich die Kreisverwaltung Germersheim der Auditierung durch die gemeinnützige Hertie-Stiftung gestellt und ist zum fünften Mal ausgezeichnet worden. Das teilte Landrat Fritz Brechtel mit.

Am Dienstag seien die Zertifikate zum „audit berufundfamilie“ digital übergeben worden. Zum ersten Mal habe die Kreisverwaltung das Zertifikat im Jahr 2008 erhalten. In den vergangenen Jahren habe die Behörde weiter am Auditierungsverfahren „berufundfamilie“ teilgenommen und ihre Personalpolitik aus dem Blickwinkel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrachtet. Gemeinsam mit einem selbstständigen Auditor seien bestehende Regeln fortentwickelt, erreichte Ziele protokolliert und weiterführende Ziele vereinbart worden. So wurde laut Kreisverwaltung beispielsweise die Dienstvereinbarung zur abwechselnden Telearbeit überarbeitet und um eine Vereinbarung zum mobilen Arbeiten ergänzt. Ferner sei ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement installiert worden. Die Führungskräfte seien sensibilisiert und könnten aktiv Arbeitsbedingungen, die die Vereinbarkeit unterstützen, für ihren Bereich gestalten, so Personalchef Ralph Lehr.

Dass die Kreisverwaltung Germersheim diese Auszeichnung bekommen hat, ist laut Brechtel nicht nur ein Ansporn, die familienbewusste Personalpolitik fortzusetzen und weitere Fortschritte zu erzielen, sondern bewirke auch eine „Stärkung des Images des Landkreises als familienfreundlicher Region“. Weitere Information gibt es unter www.berufundfamilie.de