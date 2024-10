Am Dienstag, 1. Oktober, hat die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben weitere Servicebereiche für die Vergabe von Online-Terminen freigeschaltet. Ab sofort können demnach Bürgerinnen und Bürger neben der Zulassungsstelle auch mit dem Bauamt und dem Sozialamt, also dem Fachbereich Soziale Hilfen (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt), über die Webseite der Kreisverwaltung in wenigen Klicks rund um die Uhr Termine vereinbaren.

Unter der Internetadresse www.kreis-germersheim.de/termine finde sich zunächst eine Übersicht aller Dienstleistungen, für die online Termine ausgemacht oder ausgewählt werden können. „Die Handhabung ist kinderleicht“, so die Kreisverwaltung: Folglich suchen sich die Nutzer zunächst das Thema beziehungsweise die Dienstleistung aus, für die ein Termin vereinbart werden soll. Bevor die hierfür verfügbaren noch freien Termine angezeigt werden, gebe es zunächst noch einige wenige erklärende Sätze, damit Bürgerinnen und Bürger sicher sein können, dass der ausgewählte Bereich tatsächlich auch dem eigenen Anliegen entspricht.

Mit einem weiteren Klick werden dann die Tage angezeigt, an denen noch freie Termine möglich sind. Wer sich schließlich für ein Datum entscheidet, erhält am Ende noch eine Anzeige darüber, zu welchen Uhrzeiten Beratungen möglich sind. Die Gesprächsdauer wird an dieser Stelle zwar vorgegeben, ist jedoch nur eine Einschätzung, die sich aus Erfahrungswerten bemisst; bei der Umsetzung bleiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibel, informierte die Kreisverwaltung.