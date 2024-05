Verbunden mit herzlichen Wünschen hat Landrat Fritz Brechtel am Freitag 83 Personen ihre Einbürgerungsurkunden überreicht. Diese sind von nun an deutsche Staatsbürger.„Durch Ihre Entscheidung bekennen Sie sich zu den Werten der Bundesrepublik Deutschland und bereichern unsere Gesellschaft“, sagte Landrat Fritz Brechtel. Er bat die neuen Kreisbürger darum, das Miteinander und die Demokratie zu stärken. Auch wies der Kreischef auf ihr Wahlrecht hin. Die 83 Personen kommen aus 26 Ländern, darunter Syrien, Rumänien, Türkei, Polen, Ungarn, Dominikanische Republik und Spanien. Nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz haben Personen, die mindestens acht Jahre in Deutschland leben, einen Anspruch auf Einbürgerung, wenn sie gesetzlich festgelegte Anforderungen erfüllen.