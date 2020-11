Ein aufmerksamer Zeuge berichtete der Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr, dass wohl jemand mit einem Fahrzeug quer über den Kreisverkehr am Ortseingang von Weiher aus Richtung Forst gefahren sei. Fahrzeugtrümmerteile lägen noch an der Unfallstelle.

Vor Ort fanden die Polizeibeamten in den Trümmerteilen Hinweise darauf, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug wohl um einen roten Opel handeln muss. Bei der Fahndung in der Umgebung konnte schließlich am Rande des Parkplatzes beim Hardtsee ein roter, unfallbeschädigter Opel festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Anhand der Kennzeichen wurde der Halter ermittelt, der sein Auto aber wohl verliehen hatte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Der unfallflüchtige Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Bruchsal, wurde von den Polizeibeamten aufgesucht und gestand, dass er der Fahrer zum Unfallzeitpunkt gewesen sei. Der Unfall habe sich bereits gegen 21 Uhr ereignet, er sei aber unverletzt. Der Schaden am Kreisverkehr beziehungsweise an dem Verkehrszeichen beträgt ungefähr 500 Euro. Der 27-Jährige wird nun wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle angezeigt.