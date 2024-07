CDU, FWG und FDP im neu gewählten Kreistag Germersheim haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Das teilten die drei Fraktionen am Mittwoch in einer gemeinsam Pressemitteilung mit. Gemeinsames Ziel sei „die weiterhin positive und nachhaltige Entwicklung des Landkreises Germersheim und das Wohl der hier lebenden Menschen“, heißt es in dem Schreiben.

„Vertreter der fünf dem neuen Kreistag angehörenden demokratischen Parteien haben im Vorfeld Sondierungsgespräche für mögliche Kooperationen geführt“, Inhaltlich habe man viele Gemeinsamkeiten festgestellt. So hätten alle fünf Parteien wichtige Zukunftsthemen wie die Neuorganisation der Kreisverwaltung, Ordnung und Sicherheit und die ärztliche Versorgung auf der Agenda.

CDU, FWG und FDP seien schließlich zu dem Ergebnis gekommen, „dass das größte Vertrauen hinsichtlich einer vertrauensvollen, stabilen und sachorientierten Zusammenarbeit zwischen diesen drei Fraktionen besteht“. Vertrauen und Klarheit seien grundlegende Voraussetzungen für eine konstruktive Zusammenarbeit.

Die CDU stellt mit Christoph Buttweiler den hauptamtlichen Ersten Kreisbeigeordneten. Die Kooperationspartner sind laut Pressemitteilung übereingekommen, bei den Wahlen der ehrenamtlichen weiteren Beigeordneten Anette Kloos, FWG, aus Lustadt sowie Christian Völker, FDP, aus Hagenbach zu unterstützen.