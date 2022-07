Am Dienstag, 18. Juli beginnen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der K15 zwischen dem Knotenpunkt Schaidt und dem Knotenpunkt der K24 bei Freckenfeld., teilt der Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit. Die Arbeiten an der Fahrbahn der K 15 werden unter Vollsperrung – in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen – voraussichtlich vier Wochen andauern. Der Verkehr wird von Schaidt über die L546 nach Freckenfeld und Minfeld und von dort über die B427 und die K16 zur K15 in Richtung B9 Langenberg sowie in umgekehrter Richtung umgeleitet. Die Kosten für die Sanierung der rund 2800 m langen Strecke belaufen sich auf rund 745.000 Euro.