Die Sanierung des etwa 2,8 Kilometer langen Teilstücks der Kreisstraße 15 zwischen Schaidt und der K 24 bei Freckenfeld ist nach etwa einem Monat abgeschlossen. Die Straße wurde am Freitagvormittag für den Verkehr wieder freigegeben. Das teilte der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, Martin Schafft, auf Anfrage mit. Die Arbeiten seien termingerecht beendet worden. Dass sich auf der seit geraumer Zeit fertig wirkenden Straße wenig getan hat, wie von einem Leser moniert, begründet er mit Restarbeiten, fehlenden Markierungen etwa. Was laut Schafft nun nur noch zu erledigen ist, ist das Beseitigen der Umleitungsschilder. Das soll Anfang kommender Woche geschehen.