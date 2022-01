Bei der Jahreshauptversammlung des Kreismusikverbandes Germersheim wurde Matthias Wolf zum Präsidenten gewählt.

Sein Antrag, die hervorragende Arbeit seines verstorbenen Amtsvorgängers (2003 bis 2021) Bernhard Reiß posthum mit der Ernennung zum Ehrenpräsidenten zu würdigen, wurde einstimmig beschlossen. Der Verband setzt sich aus 36 Vereinen zusammen und zählt insgesamt 1795 aktive Musiker, davon 505 unter 18 Jahren. Trotz Corona gab es verschiedene Veranstaltungen/Workshops, wenngleich mit weniger Teilnehmern.

In den Geschäftsberichten wurde zunächst die Arbeit der Musikkommission dargelegt. Killian Böttger (Fachbereich Lehrgänge und Workshops) berichtete vom Blasmusik-Workshop mit Toni Scholl im Hof des Goethe-Gymnasiums in Germersheim. Der Workshop war trotz der recht kleinen Teilnehmeranzahl (20 Personen) ein sehr guter Erfolg mit hervorragenden musikalischen Ergebnissen und das bei strahlendem Sonnenschein. Thomas Türk (Fachbereich C-Lehrgänge) informierte vom Schnupperkurs, der am 13. November bei der Mittagspause des Verbandsjugendorchesters (VJO) stattfand.

Kreativität gefragt

Adrian Rüdiger (Fachbereich D-Lehrgänge) zeigte auf, dass die Corona-Bestimmungen die Prüfungen zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) ziemlich durcheinanderbrachten. Eine schriftliche Prüfung wurde etwa in einer Scheune geschrieben – und das dennoch mit Erfolg! Weiterhin zeigten auch Horst Kuhn und Jonas Isufaj (Fachbereich Blasmusiklehrgang), dass musikalische Bildung auch in Zeiten einer Pandemie möglich ist. Dabei seien sehr viele kreative Lösungen gefragt gewesen. Beispielsweise erfolgte der Instrumentalunterricht online. Alexandra Dreyer (Fachbereich Verbandsjugendorchester) erläuterte, dass beim VJO probetechnisch so viel umgesetzt wurde, wie eben möglich war. Ein großartiges Event soll im Juli 2022 der World Music Contest (WMC) in Kerkrade (Niederlande) werden.

Schließlich stellte Philipp Menesklou (Verbandsjugendleiter) zahlreiche Termine für das Jahr 2022 vor, wie etwa die Lehrgänge, Workshops oder das Jahreskonzert des VJO. Zum Abschluss der Geschäftsberichte bedankte sich Vizepräsident Mario Zettl zunächst bei allen Freunden und Gönnern des Verbands sowie den großzügigen Spendern. In seinem Bericht legte er dar, mit wie viel Erfindungsgeist und Eifer die Musikvereine in den vergangen zwei Jahren gearbeitet haben. Beispiele: Teilnahme bei „Impuls“ oder „Neustart Kultur“, YouTube-Auftritte zahlreicher Vereine, digitale Instrumentenvorstellungen, Konzerte auf Parkplätzen, Proben in privaten Gärten oder Hinterhöfen, Schnitzeljagd für Kinder durch das Ort.

Jubiläumsfeier ausgefallen

Im November 1981 wurde der Kreismusikverband in Jockgrim gegründet. Die Feier des Jubiläums war im vergangenen Jahr nicht möglich. Emil Weschler veranschaulichte die Geschichte des Verbandes und der Blasmusik, die im Kreis Germersheim bereits seit über 200 Jahren beheimatet sei.

Neuwahlen

Vorstand: Präsident: Matthias Wolf, Vizepräsident: Erhard Histing, Vizepräsident: Mario Zettl, Verbandsdirigent/Vorsitzender der Musikkommission: Markus Metz, Verbandsjugendleiter/Stellv. Vorsitzender der Musikkommission: Philipp Menesklou, Geschäftsführerin: Dr. Simone Wolff, Fachbereichsleiterin Finanzen: Doris Ruppenthal, Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit: derzeit unbesetzt.