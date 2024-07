Der Mietvertrag für das Sparkassengebäude in Kandel ist unterzeichnet. Erst wird gemietet, dann soll es gekauft werden. Und die ersten Mitarbeiter der Kreisverwaltung ziehen ein.

Vorstandsvorsitzender Sven Larsen und Landrat Fritz Brechtel besiegelten mit den Vorständen der Sparkasse Südpfalz, Benjamin Hirsch und Iris Kommritz sowie dem Ersten Kreisbeigeordneten Christoph Buttweiler, Baudezernent Michael Gauly und dem Dezernatsbeauftragten Ralph Lehr den Mietvertrag. Die Unterzeichnung ist laut einer Pressemitteilung „ein Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Sparkasse und Kreisverwaltung“. Gemeinsam werde das Ziel verfolgt, „einen starken Servicestandort für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises aufzubauen“.

Land fördert Gebäudekauf

Die Anmietung des Gebäudes erfolgt, bis die notwendigen Bauarbeiten abgeschlossen sind, heißt es weiter. Dann stehe der Kauf an. Einen entsprechenden Beschluss hat der Kreistag im Mai gefasst. Der Kauf ist dem Kreis zufolge günstiger als der mehrere Jahre geplanten Neubau in Germersheim. „Die Kosten werden voraussichtlich im einstelligen Millionenbereich liegen und bis zu 60 Prozent von Landesmitteln gefördert“, sagte Baudezernent Michael Gauly.

160 Mitarbeiter am Standort geplant

Die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung ziehen derzeit in den Neubau in Kandel ein, darunter rund zwölf Personen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, Südpfalz Tourismus Landkreis Germersheim sowie aus dem Fachbereich „Projekte, Hochbau“. Bis Anfang nächsten Jahres soll das Gebäude mit 75 bis 80 Arbeitsplätzen komplett bezogen sein, heißt es in der Mitteilung. Inklusive Altbau werden perspektivisch etwa 160 Mitarbeiter des Kreises in Kandel ihren Arbeitsplatz haben.

Hauptsitz bleibt in der Kreisstadt

Hauptsitz bleibt die Kreisverwaltung am Luitpoldplatz mit zirka 300 Mitarbeitern. Das Gebäude muss laut Mitteilung jedoch noch saniert werden, „um einen verbesserten Bürgerservice und Barrierefreiheit gewährleisten zu können“. Durch die Konsolidierung der verschiedenen Standorte in Germersheim auf wenige Adressen und die Kündigung angemieteter Objekte können erhebliche Mietkosten eingespart werden. Es bleiben die Räume in der 17er-Straße, der Standort in der Hauptstraße 25 (Gesundheitsamt) sowie die Räume in Bellheim bestehen. Die Mitarbeiter, die nach Kandel ziehen, sind weiterhin unter den bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen erreichbar.

Service der Sparkasse bleibt

Für die Kunden der Sparkasse ändert sich nichts. „Sie erhalten wie gewohnt weiterhin das komplette Service- und Beratungsangebot“ der Sparkasse, sagte Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz.