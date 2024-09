Das Kreisjugendamt Germersheim sucht Bürger, die sich als ehrenamtlicher Vormund für Kinder und Jugendliche engagieren wollen. Um zunächst mehr über die Aufgaben eines ehrenamtlichen Vormunds zu erfahren, lädt das Jugendamt der Kreisverwaltung zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 5. November, 19 Uhr, ins Jugendamt der Kreisverwaltung Germersheim, 17er Str. 1, 9. Stock, ein. Die Informationsveranstaltung wird verschiedene Aspekte der ehrenamtlichen Vormundschaft aufgreifen, darunter die rechtlichen Rahmenbedingungen. Für weitere Informationen und zur Anmeldung wenden sich Interessierte an die Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Vormünder: Kreisjugendamt Germersheim, Ramona Benz, Telefon 07274 53-275 oder per E-Mail an ramona.benz@kreis-germersheim.de. Anmeldungen zur Infoveranstaltung bis spätestens 27. Oktober.