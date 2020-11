„Die SPD hat in der Haushaltsdebatte 2019 klargestellt, dass das Kreishaus eine Erneuerung benötigt – aber der Zeitpunkt der Umsetzung und das Investitionsvolumen von inzwischen fabelhaften 43 Millionen Euro sind klar in Frage gestellt worden“, kontert der stellvertretende SPD-Fraktionssprecher Dennis Nitsche Vorwürfe der CDU, die SPD wisse in Sachen Kreishaus nicht was sie wolle (RHEINPFALZ vom Freitag) .

Es gebe auch keinen internen Klärungsbedarf in der SPD. „Beim Tagesordnungspunkt Kreishaus ging es (in der Kreistagssitzung am 7. September) nicht um die Grundsatzentscheidung für einen Neubau, sondern um die Vorstellung des aktuellen Architektenentwurfs“, so Nitsche. Die SPD habe wertvolle Hinweise gegeben, „denn wir betreiben keine Fundamentalopposition, sondern respektieren die CDU-getragene Mehrheitsentscheidung für den Kreishaus-Neubau und bleiben trotz unserer grundsätzlichen Kritik konstruktiv“, so Nitsche und SPD-Kreisvorsitzender Felix Werling übereinstimmend. Die SPD Fraktion erwarte gegenseitigen Respekt für die jeweiligen politischen Positionen, wie es sich unter Demokraten gehöre.

Anmerkung der Redaktion: Nachdem jede Seite zweimal Gelegenheit hatte, ihren Standpunkt darzulegen, beendet die Redaktion den Austausch von Stellungnahmen.