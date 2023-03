Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssicherheit wurde der neue Kreisel bei seiner Übergabe im Jahr 1997, also vor nunmehr 25 Jahren, bezeichnet. Er befindet sich an Rülzheims Ortsausgang in Richtung Kuhardt beim Friedhof.

Mit der Errichtung sei ein Unfallschwerpunkt beseitigt worden, sagte der damalige Bürgermeister Karl Schwindhammer bei der Übergabe. Denn in den vergangenen Jahren seien hier zwei tödliche