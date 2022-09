Der Kreisel beim ehemaligen SBK-Markt in Maximiliansau soll ein wenig sicherer gemacht werden – zumindest für die Zweiradfahrer. Immer wieder donnern Lastwagen über den relativ engen Kreisel am Ende der Pfortzer Straße. Die CDU-Fraktion beantragte deshalb im Ortsbeirat, das Verfüllen der Ränder des Kreisels mit Grobschotter. „Die Rasenkanten werden immer wieder ausgefahren und damit werden Erde und kleine Steine in den Kreisel gebracht, dies führt zu einer Gefährdung für Zweiradfahrer“, begründete CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Pfaff den Antrag. Der Ortsbeirat stimmte zu, dass ein Streifen von rund 50 Zentimeter mit Schotter aufgefüllt wird. Auf Dauer müsse man nach einer anderen Lösung suchen, wie der Kreisel sicherer gemacht werden könne, sagte Ortsvorsteher Jochen Schaaf (SPD). Auch solle er attraktiver gestaltet werden.