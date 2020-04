Die Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße und die Stadt Landau überlegen, das Wörther Hilfskrankenhaus für Corona-Patienten gemeinsam zu betreiben. Ressourcen sollen so gebündelt werden.

Nach den Worten der Landräte Fritz Brechtel (GER) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (LD) ist das Gesundheitswesen gut aufgestellt, „die Krankenhäuser halten ausreichend freie Betten vor, die Corona-Ambulanz in Jockgrim beziehungsweise die Teststation Landau werden gut angenommen.“ Die geschaffen Hilfsstrukturen seien gut und arbeiteten effektiv.

Die Krankenhäuser in der Region haben ihre Intensivkapazitäten erweitert, in Bad Bergzabern sei eine zusätzliche Station mit Bundeswehr-Equipment aufgerüstet worden. Für Pflegenotfälle stünden Reha-Kliniken zur Verfügung. In Jockgrim gebe es eine Corona-Ambulanz, die gut angenommen werde, in Landau soll diese Woche eine eröffnen. Aus einer Teststation in Landau seien zwei Corona-Ambulanzen geworden. „Das war eine gute Entscheidung in der Versorgungsstruktur“, sagen Hirsch, Brechtel und Seefeldt. Die drei Verwaltungschef beraten nun darüber, die Corona-Hilfsstation (Hilfskrankenhaus) in Wörth künftig als gemeinsame Einrichtung zu betreiben, um Synergien zu nutzen, Kräfte zu bündeln sowie materielle, personelle und finanzielle Ressourcen zu teilen. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob die Hilfskrankenhaus-Struktur in der IGS in Landau wieder zurückgebaut werden kann.

Das Corona-Hilfskrankenhaus in Wörth wurde in einer neuen Halle im Hafengebiet aufgebaut – zunächst mit 104 Betten, aufgeteilt in 26 Kabinen. Eine Erweiterung wäre schnell Zeit möglich. Versorgt würden hier ausschließlich mittelschwer erkrankte Patienten, die positiv auf Covid-19 getestet wurden und nicht mehr ambulant versorgt werden können. Wie die Station künftig gemeinsam betrieben und Hilfsstrukturen zusammengeführt werden können, diskutieren Seefeldt, Hirsch und Brechtel momentan gemeinsam mit den Fachleuten in den Katastrophenschutzstäben und Hilfsorganisationen. Gleichzeitig hoffen die Verwaltungschefs in einer gemeinsamen Presseerklärung, dass die Not-Einrichtungen „nie in Betrieb gehen müssen“.