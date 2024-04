Im Jubiläumsjahr des Kreischorverbands (KCV) sind zwei Termine vorgesehen: Am Sonntag, 28. Juli, findet in Bellheim beim Mühlen- und Schanzenfest des Kulturvereins ein „Nachmittag der Chöre“ statt. Am Sonntag, 15. September, ist in der Johanniskirche in Speyer eine Gedenkmesse für die Verstorbenen des KCV und einer anschließenden Matineè mit geladenen Gästen geplant. Über einen soliden Haushalt berichtete die Schatzmeisterin Ulrike Hock. Die Kassenprüfer Kerstin Keppler und Gerhard Sauer bescheinigten eine sauber und korrekt geführt Kasse.

Wahl

Vorsitzender: Hans Hofmann, stellvertretende Vorsitzende: Kerstin Keppler, Peter Schaller und Helge Günther, Schatzmeisterin: Ulrike Hock, Schriftführer: Uli Steinmann, Presse- und Öffentlichkeit: Tanja Eichenlaub, Kreischorleiterin: Nadia Lyons, Jugendreferent: Tobias Antoni, Beisitzer: Sonja Regenauer, Julia Werling und Klaus Langendorf, Kassenprüferin: Petra Nuber. Kassenprüfer: Horst Wegmann.