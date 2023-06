Online konnten sich die Kreisbürger bei einer Umfrage dazu äußern, wie sie künftig ihren Verpackungsmüll entsorgen wollen. Das Ergebnis ist in einer Hinsicht eindeutig.

Rund 7000 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis haben an der Online-Umfrage des Landkreises „Gelber Sack oder gelbe Tonne“ teilgenommen. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit. Ein eindeutiges Ergebnis habe sich auf den ersten Blick nicht ergeben, wird Landrat Fritz Brechtel zitiert. Knapp 51,5 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für die gelbe Tonne ausgesprochen, zirka 48,5 Prozent für den „gelben Sack“. Von jenen, die für den „gelben Sack“ gestimmt haben, wünschen sich rund 31 Prozent Säcke in besserer Qualität. Daraus liest der Landrat das Ergebnis, dass sich vier von fünf der Befragten eine Veränderung wünschen, „nämlich festere Säcke oder die Tonne“.

Das Ergebnis der Umfrage soll in die weiteren Beratungen im Kreistag und die dann folgenden Verhandlungen mit dem Dualen System einbezogen werden, so der Landrat. Er werde sich in jedem Fall für eine Verbesserung einsetzen. Allerdings habe der Landkreis nur wenige Einflussmöglichkeiten darauf, ob es künftig den „gelben Sack“ oder die „gelbe Tonne“ im Landkreis geben wird. „Die Verantwortung und Entscheidungshoheit für die Entsorgung des Verpackungsmülls liegt komplett beim Dualen System. Dennoch wollen wir – soweit möglich – auf das System einwirken“, so Brechtel.

Vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser

Vier Wochen lang hatten die Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Germersheim die Möglichkeit, für den „gelben Sack“ in bisheriger Form, den „gelben Sack“ in besserer Qualität oder die „gelbe Tonne“ zu stimmen. Die meisten Stimmen, zirka 85 Prozent, haben Bewohnerinnen und Bewohner von Ein- beziehungsweise Zweifamilienhäusern abgeben, rund 14 Prozent entfallen auf Stimmen aus Mehrfamilienhäusern bis 25 Wohneinheiten. Besonders rege war die Beteiligung aus den Orten mit den Postleitzahlen 76726 (Germersheim), 76761 (Rülzheim), 76744 (Wörth/Maximiliansau) und 76756 (Bellheim).

Die Art und Ausgestaltung der Sammlung obliegt grundsätzlich dem Dualen System, erläutert die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung. Der Kreis habe weder eine finanzielle noch organisatorische Zuständigkeit. Nach den Bestimmungen des Verpackungsgesetzes sind die Dualen Systeme jedoch verpflichtet, ihre Sammelsysteme mit den Belangen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers abzustimmen. Bei der Abstimmung hat der Landkreis dann die Möglichkeit, Einfluss auf Art und Ausgestaltung der Sammlung zu nehmen.

Frühestens zum 1. Januar 2025

„Dementsprechend besteht grundsätzlich die Möglichkeit, bei der Sammlung der Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen eine Umstellung von der Sacksammlung auf eine Behältersammlung zu erwirken“, heißt es von der Kreisverwaltung. Entsprechende Forderungen müssten mit dem Dualen System einvernehmlich abgestimmt werden, und „dürfen die Systembetreiber technisch und wirtschaftlich nicht unzumutbar belasten“. Nach derzeitiger Rechtslage wäre eine Umstellung vom „gelben Sack“ auf eine „gelbe Tonne“ im Landkreis Germersheim erst zum 1. Januar 2025 möglich.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass keine Kosten für die Sammlung von Verpackungen erhoben werden, unabhängig davon, ob dies über den „gelben Sack“ oder die „gelbe Tonne“ geschieht. Die Kosten der Sammlung und Verwertung tragen die Hersteller der Verpackungen, die zur Finanzierung einen Preisaufschlag beim Verkauf von verpackten Produkten erheben. Somit bezahlt der Kunde seinen Anteil für das Sammelsystem bereits beim Einkauf.