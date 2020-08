„Die Betreibersituation ist seit langem eine Dauerbaustelle; doch seit Beginn der Schule am Montag häufen sich die Beschwerden aus der Bevölkerung, beispielsweise auf der Strecke von Lustadt zur IGS nach Rülzheim und zurück. Die Lage in den Schulbussen ist nicht mehr tolerierbar.“ Das schreibt Matthias Joa, AfD-Landtagsabgeordneter und Kreistagsmitglied in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Während einerseits in Schulen sehr weitgehende Auflagen in Hinblick auf die Corona-Pandemie gelten, würden Hygienemaßnahmen bei der Schülerbeförderung völlig konterkariert. Ab der kommenden Woche müssten die Buskapazitäten angepasst und entsprechend hochgefahren werden – der Kreis müsse notfalls in die Vorlage treten, fordert Joa.

Schon in Kürze werden im Landkreis Germersheim zusätzliche Busse rollen, kündigte Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Freitag an. Das soll die Situation überfüllter Linien entschärfen – auch und gerade vor dem Hintergrund weiterer Infektionsrisiken in Sachen Corona. Inzwischen habe sich die Landesregierung zu Ihrer Mitverantwortung bekannt. Am Donnerstag hatte das Land bereits angekündigt, bis zu 250 zusätzliche Schulbusse mitzufinanzieren. Es sollen 90 Prozent der Kosten übernommen werden. Zehn Prozent soll der Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt bezahlen. Wie berichtet, hatte der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel (CDU) die Kosten für den Betrieb eines Busses ein Jahr lang auf 100.000 Euro beziffert.