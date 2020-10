Um die beengten Situationen in den Schulbussen während der Corona-Pandemie zu verbessern, hat der Landkreis Germersheim seit September 2020 zusätzliche Schulbusse auf besonders frequentierten Linien eingerichtet. „Ich bin froh, dass wir kurz nach den Sommerferien mit dem Land eine Einigung erzielen konnten, die die Schülerbeförderung insgesamt sicherer macht“, so Landrat Fritz Brechtel. Dafür hatte das Land die Rahmenbedingungen bis zum Jahresende angepasst. Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen sind sich Brechtel und der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler sicher, dass „die Entzerrung des Busverkehrs durch die Verstärkung einzelner Buslinien weiterhin notwendig ist und auch über den Jahreswechsel hinaus bleiben wird“. Die Kreisspitze hat sich in einem Brief an Verkehrsminister Volker Wissing gewandt und darin gebeten, die Förderung und Mitfinanzierung von Verstärkerbussen auch im zweiten Schulhalbjahr fortzusetzen.