Die SPD und die Stadt Wörth wollen, dass die Gemeinden weniger Umlage an den Kreis zahlen. Nach heftigen Diskussionen scheint eine Lösung in Sicht. Der Landrat will Gemeinden beteiligen, wenn mehr Geld als erwartet in der Kasse bleibt. Reicht das?

Der Streit um die Kreisumlage zwischen SPD und der Kreistagsmehrheit von CDU, FWG und Grünen scheint beigelegt: Statt eines Haushaltsdefizits von 4,5 Millionen Euro geht die Kreisverwaltung nun von einer halben Million Euro aus und damit einer schwarzen Null. Im Falle einer positiven Haushaltsveränderung will Landrat Fritz Brechtel (CDU) die Kommunen beteiligen und mit ihnen über eine Reduzierung der Umlage reden. Das geht aus der Diskussion im Kreisausschuss hervor, der die Haushaltsdebatte im Kreistag vorbereitete.

Eröffnet wurde die Diskussion Mitte Oktober von der SPD im Kreistag. Ihr Vorwurf: Das immer wieder behauptete „strukturelle Defizit“ – das Land bürde den Kreisen Aufgaben auf, verweigere aber das nötige Geld – gebe es nicht (die RHEINPFALZ berichtete). Der Kreis weise über die letzten drei Jahre in der Summe einen Überschuss von 7 Millionen Euro aus, obwohl Defizite eingeplant waren, so die SPD. Dieses Geld solle er mit den Gemeinden teilen. Dafür sollen die Zahlungen der Gemeinden an den Kreis entsprechend gesenkt werden.

Landrat findet SPD-Antrag indiskutabel

Die Reaktionen waren empört: Landrat Brechtel fand den SPD-Antrag derart indiskutabel, dass er sogar der RHEINPFALZ vorwarf, ihn veröffentlicht zu haben. FWG-Sprecher Rainer Hör (Bürgermeister Rülzheim) riet dem Kreis-Kämmerer zur Anzeige. Der Antrag wurde abgelehnt.

Im nächsten Schritt schloss sich der Wörther Stadtrat mit Ausnahme der Grünen den SPD-Forderungen an. Denn die Stadt ist von einer Sonderregelung besonders betroffen: Die sogenannte Progression der Kreisumlage kostet sie viel Geld. 2021 zahlte Wörth nach Auskunft der Kreisverwaltung 2,8 Millionen Euro, Hatzenbühl (28.197 Euro), Stadt Kandel (11.663 Euro) und Rülzheim (2646 Euro) sind kaum betroffen, alle anderen Gemeinden zahlen nichts.

Brechtel soll Rede und Antwort stehen

Die Stadt Wörth argumentiert, dass sie zusätzlich zur Kreisumlage freiwillige Ausgaben leiste, von denen der Landkreis in besonderer Weise profitiere. Dafür nennt sie drei Beispiele:

– Finanzierungsanteile für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der aus dem Raum Karlsruhe über Wörth in weite Teile des Kreisgebiets führt.

– Investitionen und Unterhaltung einer Bäderlandschaft, die auch eine wichtige Säule für die vom Kreistag ausgerufene Schwimminitiative ist.

– Die Umsetzung der Schulstrukturreform und die damit verbundene Einrichtung einer Oberstufe an der IGS Wörth; die Sicherstellung und der Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen.

Die Diskussion im Stadtrat gipfelte in der Forderung, Landrat Brechtel solle im Stadtrat Wörth zur Kreisumlage und zur Progression Rede und Antwort zu stehen. Der Vorschlag stammte von Steffen Weiß (FWG) und kam für die anderen Stadträte offenbar überraschend. CDU-Sprecher Jürgen Weber signalisierte Zustimmung, SPD-Sprecher Mario Daum danach auch. Zurzeit werde im Wörther Rathaus die Einladung an Brechtel vorbereitet, so Bürgermeister Dennis Nitsche auf Anfrage der RHEINPFALZ.