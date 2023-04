Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kreis soll der Stadt Germersheim für eine knappe Viertelmillion Euro 22 Stellplätze abkaufen, die sich am Mitfahrerparkplatz Germersheim-Mitte befinden.

Das beschloss der Kreis-Bauausschuss am Montag einstimmig. Laut Sitzungsvorlage hat der Germersheimer Stadtrat am 8. Juni einen entsprechenden Beschluss gefasst, was Bürgermeister Marcus Schaile auf