Das Gesundheitsamt erhält viele Anfragen von Covid-19-genesenen Menschen zur Ausstellung eines positiven Corona-Nachweises. Ein Antrag ist jedoch nicht erforderlich. Allen der Kreisverwaltung bekannten positiv getesteten Personen werde automatisch eine Testbescheinigung per Post zugesandt, teilt die Behörde mit. Das Land habe den Gesundheitsämtern am Montag den Entwurf einer Bescheinigung zur Verfügung gestellt. Diese Vorlage befinde sich in der Abstimmung. Sobald das passiert ist, sollen alle Genesene ihren Nachweis erhalten – nicht nur jene, deren Infektion sechs Monate zurückliegt. Denn wer infiziert war, darf nur einmal geimpft werden. Das bedeute, Genesene müssen nachweisen, dass sie infiziert waren und daher eine einmalige Impfung für eine Befreiung von Maßnahmen ausreicht. Unabhängig davon könne als Beleg des positiven PCR-Tests der schriftliche Testnachweis von einem Labor oder auch ein digitaler Nachweis verwendet werden.