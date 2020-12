Der Landkreis hat am Montag Alois Herrmann mit der Ehrenplakette in Silber ausgezeichnet. Der Hatzenbühler habe sich in besonderer Weise ehrenamtlich für den Kreis engagiert, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) in der Kreistagssitzung, in der die Verleihung stattfand. Herrmann war unter anderem von 1992 bis 2020 Mitglied im Sportstättenbeirat des Landkreises und 18 Jahre lang im Jugendhilfeausschuss tätig. Sein ehrenamtliches Engagement im sportlichen Bereich habe bereits 1961 bei den Sportvereinen in Hatzenbühl und Hayna begonnen. Herrmann war zudem Jugend-Kreisübungsleiter, stellvertretender Kreisjugendwart und viele Jahre Sportkreisvorsitzender. Seit 2012 ist er Ehrenmitglied im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV). „Seit ich denken kann, ist er im Kreis aktiv unterwegs“, so Brechtel. „Ich wollte nicht der große Zampano sein“, sagte Alois Herrmann bei der Verleihung der Verdienstmedaille. Er habe die Vereine immer gerne unterstützt.