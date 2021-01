Eltern, deren Kinder in Schülerhorten betreut werden, mussten im Frühjahrs-Lockdown keine Beiträge bezahlen. Ob die Gebühren auch im aktuellen Lockdown erlassen werden, sei noch nicht endgültig geklärt, erklärt eine Kreis-Pressesprecherin auf RHEINPFALZ-Nachfrage. In Rheinland-Pfalz gebe es verschiedene Lösungsansätze. Die Alternativen: Die Elternbeiträge werden unverändert angefordert oder sie werden erhoben, wenn das Kind mindestens einen Tag in der Kita war. Die dritte Möglichkeit: Die Gebühren werden anteilig angefordert.

Die Diskussionsgrundlage sei aktuell eine entscheidend andere als im „Frühjahrs-Lockdown“, betont die Pressesprecherin. Diesmal habe das Land vorgegeben – anders als beim ersten Lockdown in 2020 – dass die „Fortsetzung des Regelbetriebs bei dringendem Bedarf“ laufen muss, wobei gleichzeitig an die Eltern appelliert wird, ihre Kinder zu Hause lassen. „Für die Träger heißt das, dass sie alle Angebote offenhalten müssen und nicht nur einen Notbetrieb anbieten können.“

Der Kreis suche nach einer Lösung, die alle Seiten berücksichtigt. Der zuständige Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler (CDU), tendiere dazu, Beiträge nur von Eltern einzufordern, die die Betreuung für Ihre Kinder auch in Anspruch genommen haben. Dieser Vorschlag befinde sich in Abstimmung und Prüfung.

Es gibt 23 Horte im Kreis. Die Verwaltung hat keine genauen Zahlen, wie viele Kinder diese aktuell besuchen. In Gesprächen werde allerdings zurückgemeldet, dass die Belegung zwischen 20 und 80 Prozent variiert.