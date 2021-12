Die Kreisverwaltung stellt eine neue Internetplattform vor, auf der einerseits Informationen zum Thema Klimaschutz zu finden sind, andererseits aber auch Platz ist für Ideen der Bürger.

„Klimaschutz geht nur gemeinsam. Daher nutzen Sie Ihre Chance, machen Sie mit, bringen Sie Ihre Ideen für den Landkreis Germersheim ein!“, rufen Landrat Fritz Brechtel (CDU) und die Kreisbeigeordnete Jutta Wegmann (Grüne) alle Bürgerinnen und Bürger auf. Die zentrale Plattform, über die unkompliziert Ideen eingebracht werden können, ist das Klimaschutzportal des Landkreises.

„Die Plattform bietet noch viel mehr“, erklärt die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Annika Weiss, „Wer möchte, kann seine persönlichen Treibhausgas-Emissionen (THG) berechnen oder Szenarien mit erneuerbaren Energien durchspielen. Auf der Ideenbörse der Homepage werden Projekte und Vorschläge rund um den Klimaschutz im ganzen Landkreis gesammelt. Interessierte können sich vernetzen und aktiv werden.“

Kreis Germersheim über CO 2 -Bundesdurchschnitt

Jeder kann sich über das Portal informieren, zum Beispiel über den Treibhauseffekt, über das das 1,5-Grad-Ziel, darüber wie viele Treibhausgase der Landkreis und die einzelnen Verbandsgemeinden ausstoßen, ob die Emissionen in den Haushalten, der Wirtschaft, in den Kommunen oder im Sektor Mobilität entstehen. Auch wie viel Treibhausgase pro Person entstehen, ist sichtbar. Außerdem lassen sich die Verbandsgemeinden untereinander vergleichen. „Wir sollten verinnerlichen, dass im Durchschnitt eine Person aus dem Landkreis Germersheim 14 Tonnen CO 2 -Äquivalente pro Jahr ausstößt, also mehr als der deutsche Durchschnitt mit 11 Tonnen CO 2 /Jahr. Das liegt unter anderem daran, dass im Landkreis viel Strom und Wärme für die industrielle Produktion (z. B. von Glas und Autos) benötigt wird“, führt Weiss aus. „Wir müssen unbedingt handeln“, ruft die für Klimaschutz zuständige Kreisbeigeordnete, Jutta Wegmann, auf, „Jede Idee zum Klimaschutz hilft.“

Portal von Energieagentur und Uni

Auch die Verbandsgemeinden haben die Möglichkeit, hier ihre Klimaschutzaktivitäten auf dem Klimaschutzportal des Landkreises zu bewerben. Das Klimaschutzportal wurde von der Energieagentur Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Universität Landau erstellt. Die Erstellung wurde durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und das Land Rheinland-Pfalz gefördert.