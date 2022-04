Anfang Mai wird Landrat Fritz Brechtel mit einer kleinen Delegation in den polnischen Partnerlandkreis Krotoszyn reisen und „dabei eigenhändig Hilfsgüter überreichen, die vor Ort dringend benötigt werden“, so Brechtel. Da immer mehr Menschen vor dem Krieg in der Ukraine in diese Region in Polen flüchten, wird diese Unterstützung dringend benötigt. Im Vorfeld wurde dem Kreis mitgeteilt, „was am dringendsten fehlt“, so der Landrat, der gemeinsam mit den Feuerwehren und Hilfsdiensten im Kreis eine große „Spendenaktion der Ukraine-Hilfe“ initiiert hat. Spender sollen sich anhand einer Materialliste auf der Homepage (www.kreis-germersheim.de/spendenaktion) orientieren. Die Annahme der Hilfsgüter findet ausschließlich am Samstag, 30. April, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr an den nachfolgenden vier Orten im Kreis und statt: Germersheim: Gebäude des ehemaligen Opel Tretter Autohaus, Münchener Str. 2; Bellheim: Schubertstr. 13 (Ecke Heideweg bei Familie Groth); Hatzenbühl: Im Gereut 18 (Lager Malteser Hilfsdienst)

Wörth: Tannenstraße (Parkplatz hinter dem Feuerwehrhaus). Die Menschen, die diese Aktion unterstützen wollen, werden gebeten ausschließlich neu- und hochwertige Ware zu spenden und bei Lebensmittel darauf zu achten, dass diese möglichst lange haltbar sind. Neben Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Putzmitteln werden auch Kleidung und Bettwäsche benötigt. „Da der Spendenaktionstag für die Ukraine-Hilfe sehr kurzfristig ins Leben gerufen wurde, bitte ich alle Interessierten im eigenen Netzwerk oder über die Sozialen Medien auf diese Aktion und die Materialliste auf unserer Webseite aufmerksam zu machen“, so Landrat Brechtel.