Die Tigermücke ist im Kreis Germersheim angekommen. Der Kreis reagiert mit Aufklärung und bittet Bürger, Brutstätten konsequent zu beseitigen.

Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist im Landkreis Germersheim vor Jahren angekommen. Inzwischen sind „über 50 Kommunen im Verbreitungsgebiet“ der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) von der Stechmückenart betroffen, sagt Dirk Reichle, wissenschaftlicher Direktor des Vereins. Im Jahr 2026 gab es drei Kommunen in Südwest-Deutschland, die eine Population der Asiatischen Tigermücke aufwiesen. „2025 waren es 209 Gemeinden“, zeigt Reichle auf. Anette Kloos, zuständige Kreisbeigeordnete für das Gesundheitsamt, ergänzt, dass die Stechmücke auch gefährliche Krankheiten übertragen kann und das letztlich der Grund ist, warum der Kreis eine Informationskampagne zur Sensibilisierung, Bekämpfung und Eindämmung der eingewanderten Art startet.

Brutstätten vernichten

Gerade in der Stadt Germersheim wird die Asiatische Tigermücke seit Jahren bekämpft, wird versucht, die Ausbreitung einzudämmen. „Mit mäßigem Erfolg“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile etwas resigniert. Schaile ist auch Vizepräsident der KABS und kennt die Problematik. Die Bewohner der Stadt sind ebenso wie die Bewohner der anderen betroffenen Gemeinden im Kreis Germersheim ( Hördt, Lingenfeld und Minfeld) sowie die der angrenzenden Dörfer des Rhein-Pfalz-Kreises dazu aufgefordert, die Brutstätten der eingewanderten Art zu minimieren.

Start der Informationskampagne zur Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke: Es kommt auf das Verhalten der Bevölkerung an. Foto: Ralf Wittenmeier Die Asiatische Tigermücke ist kleiner als die Weltkugel auf einer 1-Cent-Münze. Foto: Artur Jöst/Kabs/oho Verschiedene Stechmücken, die in der Region aufzufinden sind. Foto: Ralf Wittenmeier Larven verschiedener Stechmücken tummeln sich in einem Wassergefäß. Foto: Ralf Wittenmeier Foto 1 von 4

Tigermücke ist „fauler Flieger“

Denn die Asiatische Tigermücke verhält sich zur herkömmlichen, hier bekannten Rheinschnake (Aedes vexans), nicht zu verwechseln mit ihren „großen Verwandten“ mit den langen Beinen, sehr unterschiedlich. Die sogenannte Rheinschnake hat einen stark ausgeprägten Wandertrieb und fliegt zwischen 10 bis 15 Kilometer weit von ihrem Brutgebiet in den Rheinauen bis zu ihren Wirten in den Kommunen. Sie „betreibt eine aktive Ausbreitung“, sagt KABS-Direktor Reichle. Im Gegensatz dazu seien die Tigermücken „faule Flieger, mit einem schwachen Wandertrieb“. Sie ließen sich lieber im Auto mitnehmen. Beide Mückenarten seien lästig und stechen. Reichle beschreibt die Asiatische Tigermücke so: „Sie ist tagaktiv, verhandelt dabei nicht und sticht aggressiv auch mehrmals.“ Sie bleibt mit einem Flugradius von rund 200 Metern in unmittelbarer Nähe des Menschen. Und sie überträgt Krankheiten.

Gefährliche Krankheiten

„Die Tigermücke kann Krankheiten wie Dengue-, Chikungunya- oder Zika-Virus übertragen“, sagt Christian Jestrabek, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises. Der Mediziner erklärt, wie es zu einer Ansteckung kommen kann: Die am Dengue- oder Chikungunya-Fieber erkrankten Menschen tragen das Virus im Blut. Die weibliche Asiatische Stechmücke sticht und trinkt dieses Blut, um Eier zu produzieren. Da sie für mehrere Populationen Blut benötigt, kann sie den Virus von Wirt zu Wirt weitergeben, da bei einem Stich immer etwas Blut auch zurückfließt. Und auch die Mücken, die aus den Eiern entstehen, können Viren in sich tragen. Bisher sei es noch zu keinem Fall einer Übertragung gekommen, doch sei dies im Raum Straßburg im vergangenen Jahr geschehen. Dort habe es einen an einer tropischen Krankheit Erkrankten gegeben, der nachweislich nicht Kontakt zu Reisenden aus tropischen Ländern hatte oder selbst gereist war. Jestrabek bestätigt auch, dass es in seinem Zuständigkeitsbereich immer wieder Mitbürger gibt, die an einer tropischen Krankheit wie den genannten erkrankt sind. Eine Übertragung dieser Krankheiten durch Stechmücken hat aber bisher nicht stattgefunden, verdeutlicht er nochmals und verweist gleichzeitig auf die Gefahr, dass es passieren könnte.

Tipps vom Fachmann

Aus dem Grund sind in der Stadt und den betreffenden Gemeinden KABS-Mitarbeiter unterwegs, die die Bewohner darauf hinweisen, was sie selbst tun können, um die Ausbreitung zu verhindern. Artur Jöst, Leiter der AG Exotische Stechmücken bei der KABS, gibt Beispiele, wie die Ausbreitung verhindert werden kann: Behältnisse wie Altreifen oder defekte Gefäße, in denen sich Wasser sammeln kann und die nicht mehr benötigt werden, sollen entsorgt werden. Regentonnen sollen beispielsweise mit einem Netz abgedichtet werden. Es dürfe keine Lücke geben, da die Asiatische Tigermücke ein Höhlenbrüter ist und jede noch so kleine Lücke ausnutzt. Unbenutzte Gießkannen sollen umgedreht werden. Tiertränken oder Untersetzer sollen einmal pro Woche entleert und gereinigt werden. „So werden keine Keime übertragen und auch die Eier der Stechmücken entsorgt“, so der Fachmann. Auch gibt es in jeder KABS-Gemeinde in den Verwaltungen Tabletten, mit denen ein für Stechmücken tödlicher Stoff ausgebracht werden kann. Diese Tabletten sind kostenlos und verhindern, dass sich Stechmücken ausbreiten.