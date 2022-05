Der Landkreis präsentiert sich beim Rheinland-Pfalz-Tag vom 20. bis 22. Mai in Mainz am gemeinsamen Informationsstand der PfalzTouristik. Besucher können sich über die zahlreichen attraktiven Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten informieren und erhalten kostenfrei die aktuellen Rad- und Wanderbroschüren der Pfalz und Südpfalz.

Ein Höhepunkt beim Rheinland-Pfalz-Tag ist wie in jedem Jahr der große Festzug am Sonntag ab 13 Uhr. Der Landkreis Germersheim wird mit zwei Zugnummern vertreten sein: Startnummer 38 hat der Fanfaren- und Spielmannszug Schaidt sowie die Neuburger Trachtengruppe die Startnummer 39 . Der Festzug wird vom SWR in der Zeit ab 15 Uhr übertragen. Weitere Informationen zum Rheinland-Pfalz-Tag sind im Internet unter www.rlp-tag.de erhältlich. Informationen zur Südpfalz gibt es unter www.suedpfalz-tourismus.de.