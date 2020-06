„Der Landkreis Germersheim ist auf die Hilfe des Staates angewiesen“ betitelte die RHEINPFALZ im Juni 1950 einen Beitrag, der sich mit der finanziellen Situation des Landkreises beschäftigte. Die geringe Steuerkraft der Bewohner und die Lage an der Grenze zu Frankreich wurden unter anderem hierfür verantwortlich gemacht. Der Haushaltsplan für 1950 wies bei Einnahmen in Höhe von 1,5 Mio DM Ausgaben von 1,8 Mio DM aus und damit einen stattlichen Fehlbetrag. Zur Behebung der wirtschaftlichen und sozialen Notstände verabschiedete der Kreistag eine Resolution an Land und Bund, in der um die Gewährung von 6 Mio DM gebeten wurde.