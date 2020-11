23 neue Corona-Fälle gibt es im Landkreis seit Montag. Insgesamt sind aktuell 468 positive Fälle nachgewiesen. Weitere zwei Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben, teilt das Gesundheitsamt mit. Bei den Verstorbenen handele es sich um ältere Personen. An der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus gibt es einen weiteren positiven Fall. Die Ermittlungen dauern noch an. Ebenso in der Kita Regenbogen Rülzheim, wo eine Corona-Infektion bestätigt ist. Laut Landesuntersuchungsamt lag die Sieben-Tage-Inzidenzrate am Dienstagnachmittag (14.10 Uhr) im Landkreis Germersheim bei 186. Sie gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben.

Die Statistik



VG Hagenbach: 131 Infizierte seit Beginn der Pandemie/28 aktuell Infizierte/99 gesundete Personen/4 Verstorbene

Wörth: 216/55/159/2

VG Kandel: 120/36/83/1

VG Jockgrim: 127/30/96/1

VG Rülzheim: 132/51/80/1

VG Bellheim: 196/64/121/11

Germersheim: 319/117/200/2

VG Lingenfeld: 225/87/136/2