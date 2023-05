Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kreistag hat dem Verkauf des Müllheizkraftwerks in Pirmasens zugestimmt. Rund 7,7 Millionen Euro aus dem Erlös sollen in den Landkreis fließen. In anderen Städten und Landkreisen, die zum Müllweckverband ZAS gehören, stehen die Entscheidungen noch aus.

Germersheim ist das zweite Mitglied im Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS), das für den Verkauf ab 2024 plädiert. Der Kreis Südwestpfalz hat am Montag ebenfalls