Der Kreistag hat dem Verkauf des Müllheizkraftwerks in Pirmasens zugestimmt. Germersheim ist das zweite Mitglied im Müllzweckverband ZAS, das für den Verkauf ab 2024 plädiert. Rund 7,7 Millionen Euro aus dem Erlös sollen in den Landkreis fließen.

Die aktuelle Betreiberfirma EEW (Energy from Waste) hat mit 49 Millionen Euro das beste Angebot vorgelegt. Unterm Strich sollen nach einem Verkauf abzüglich Steuern und Abschreibungen 29,6 Millionen Euro an die ZAS-Kommunen verteilt werden. Neben den Kreisen Germersheim und Südwestpfalz gehören die Südliche Weinstraße, Landau, Pirmasens und Zweibrücken dazu. 26 Prozent des Erlöses, rund 7,7 Millionen Euro, soll der Kreis Germersheim erhalten. Voraussichtlich soll das Geld in den Abfallwirtschaftshaushalt fließen, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) in der Kreistagssitzung am Montag.

„Alle Mitglieder des Zweckverbands, außer die Stadt Pirmasens, bekommen eine Empfehlung für den Verkauf“, so Martin Adams vom Büro Teamwerk. Das Mannheimer Büro hatte den Verkauf ausgeschrieben und eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt. Der Verkauf sei aus heutiger Sicht aufgrund der Ergebnisse die beste und wirtschaftlichste Entscheidung, lautete der Tenor der Fraktionen im Germersheimer Kreistag. Die Entscheidung fiel mit vier Gegenstimmen. Der Kreis Südwestpfalz hat am Montag ebenfalls dem Verkauf der Müllverbrennungsanlage zugestimmt. Die Stadt Pirmasens lehnt diesen ab.