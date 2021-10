430 bestätigte positive Fälle meldet das Gesundheitsamt am Dienstag im Landkreis Germersheim. Seit Montag wurden bis zum frühen Nachmittag 58 neue Fälle registriert. Sie verteilen sich laut Kreisverwaltung quer durch die Bevölkerung. Ein wirklicher Schwerpunkt könne nicht ausgemacht werden. Es gibt auch einen weiteren Todesfall. Dabei handele es sich um einen älteren Menschen. Die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Bürger im Landkreis Germersheim steigt damit auf 129. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 7212 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz war laut Landesuntersuchungsamt am Dienstag auf 158,9 gesunken (Montag: 163,6). Es ist der landesweit der höchste Wert.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 464 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/32 aktuell positiv Getestete/411 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene Wörth: 1050/20/1022/8 VG Kandel: 624/38/581/5 VG Jockgrim: 708/26/667/15 VG Rülzheim: 670/29/631/10 VG Bellheim: 799/61/710/28 Germersheim: 1844/140/1685/19 VG Lingenfeld: 1053/84/946/23 Kreis GER: 7212/430/6653/129