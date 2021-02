Landesweit sinken die Zahlen unter den Schwellenwert von 50 oder nähern sich diesem zumindest langsam an. Im Kreis Germersheim ist die Bewegung jedoch gegenläufig. Der Landkreis ist in Rheinland-Pfalz jetzt Spitzenreiter bei der Anzahl der Neuinfektionen pro Woche. Laut Landesuntersuchungsamt Koblenz lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, am Donnerstag im Landkreis bei 106,2.

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 240 bestätigte positive Fälle, darunter sind 26 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, beläuft sich auf 3331 Infizierte (Stand: 18. Februar).

Statistik