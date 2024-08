Der Countdown läuft: Eigentlich sollte am 1. September für alle der Startschuss fallen, die eine Ausbildung machen wollen. Doch für „Spätstarter“ gebe es derzeit im Kreis noch gute Möglichkeiten, sagt Marina Rimkus von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau).

Die Bezirksvorsitzende der IG Bau Süd-West-Pfalz verweist dabei auf aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur. Demnach haben die Unternehmen im Landkreis rund 480 Ausbildungsstellen gemeldet. „Doch davon sind ziemlich viele noch nicht vergeben: Aktuell warten noch mehr als 190 Ausbildungsplätze auf Jugendliche, die sich für einen Job-Start im Handwerk, in der Industrie, in den Dienstleistungsbranchen oder im Handel entscheiden“, so Marina Rimkus. Auch der Bau im Landkreis Germersheim suche über die Arbeitsagentur im Moment noch Jugendliche, die auf eine gute Job-Perspektive setzten.

Sie rät Jugendlichen, die noch unentschlossen sind, wohin die Reise beruflich gehen soll, taff zu sein und bei Interesse einfach bei einem Betrieb anzuklopfen. Schließlich sei der persönliche Eindruck oft entscheidender als die Noten und längst nicht alle Unternehmen würden Ausbildungsplätze der Arbeitsagentur melden.

Ein Ausbildung sei in jedem Fall besser, als als Hilfskraft zu jobben, so Rimkus. So gebe es in der Gebäudereinigung beispielsweise eine qualifizierte Ausbildung Dabei gehe es auch „hoch hinaus“ – als Fassadenreiniger. Aber auch auf der Karriereleiter: „Wer seine Ausbildung im Gebäudereiniger-Handwerk gemacht hat, kann seinen Meister machen oder Techniker werden und die Fachrichtung Reinigungs- und Hygienetechnik draufsatteln“, so die Gewerkschafterin.