445 Menschen sind im Kreis derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Darunter befinden sich 46 neue Fälle. Insgesamt wurden damit im Landkreis Germersheim seit Beginn der Pandemie 4121 Fälle gemeldet. 111 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Inzidenz steigt laut Meldung des Landesuntersuchungsamts Koblenz wieder an und liegt am Donnerstag bei 140,3.

Einen neuen Fall gibt es in der Kindertagesstätte Johannes der Täufer in Germersheim. Die Ermittlungen des Gesundheitsamts dauern an.

Statistik

VG Hagenbach: 304 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/26 aktuell positiv Getestete/259 Genesene/19 an oder mit Corona Verstorbene Wörth: 605/60/539/6 VG Kandel: 384/39/340/5 VG Jockgrim: 441/67/363/11 VG Rülzheim: 402/37/357/8 VG Bellheim: 493/64/401/28 Germersheim: 868/104/749/15 VG Lingenfeld: 624/48/557/19 Kreis GER: 4121/445/3565/111

