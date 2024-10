Trotz Hochwasser und widriger Wetterverhältnisse haben sich insgesamt 2785 Menschen im Kreis Germersheim auf den Weg gemacht und sich am Stadtradeln-Wettbewerb beteiligt. Insgesamt wurden „dabei 727.268 Kilometer für den Landkreis Germersheim eingefahren“, sagt Landrat Fritz Brechtel, nachdem die bundesweiten Ergebnisse des Stadtradeln-Wettbewerbs ausgewertet und vorgelegt wurden. Wie die Veranstalter mitgeteilt haben, sind die Teams, die für den Landkreis Germersheim in die Pedale getreten sind, deutschlandweit auf den 79. Platz geradelt. Und dieses Ergebnis reichte erneut für den ersten Platz in Rheinland-Pfalz, womit der Landkreis zum dritten Mal in Folge die erfolgreichste Kommune in Rheinland-Pfalz geworden ist. Der für das Thema Umwelt zuständige Kreisbeigeordnete, Christian Völker, ergänzt: „Die Menschen im Kreis können stolz sein auf dieses fantastische Ergebnis. Im Vergleich zu einem Verbrenner-Motor konnten somit 121 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen eingespart werden.“