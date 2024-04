Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG) kandidiert bei den Kommunalwahlen gleich für zwei Spitzenämter: Er will Landrat im Kreis werden – und bewirbt sich erneut für das Amt des Ortsbürgermeisters. Eine rechtliche Einordnung.

Seit November ist bekannt, dass Volker Hardardt Landrat und damit Nachfolger von Fritz Brechtel (CDU) werden will. Im Februar wurde er von der Kreis-FWG zum Landratskandidaten gekürt. Die Frage, ob er sich auch wieder als Ortsbürgermeister in Lustadt bewirbt, ließ Hardardt lange offen. Mittlerweile hat er sie mit Ja beantwortet und ist wieder Einzelbewerber, wie schon 2019. „Ich habe lange Zeit abgewogen, ob ich es wirklich noch einmal mache“, sagt Hardardt auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die drei Hauptgründe für sein abermaliges Antreten: In Lustadt gibt es bisher keinen anderen Bewerber für das Amt. „Verschiedene Leute“ haben ihn ermutigt, erneut zu kandidieren. Und: „Weil wir etliche Projekte am Laufen haben, möchte ich diese noch begleiten.“

Doch wie sieht es rechtlich aus, wenn Hardardt wirklich bei beiden Wahlen erfolgreich ist, Landrat und Ortsbürgermeister wird? Das Wichtigste vorweg: Das geht tatsächlich – allerdings nur mit Einschränkung. Denn: Als Landrat wäre Hardardt auch Chef der Kommunalaufsicht. Wie der Name schon sagt, berät und kontrolliert sie Kommunen. Unter anderem ist die Kommunalaufsicht auch für das Genehmigen oder Ablehnen von Haushalten zuständig.

Landrat Hardardt kontrolliert also Ortsbürgermeister Hardardt? Nein, das geht eben nicht. „Mir ist kein Fall bekannt, wo ein Landrat Ortsbürgermeister war“, sagt Jens Hinderberger, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld, auf Anfrage. Aber: „Rein rechtlich gibt es Mittel und Wege, das hinzubringen, organisatorisch zu regeln“, fügt er an. Konkret: Hardardt könnte beide Ämter übernehmen, müsste auf jeden Fall aber auf den wichtigen Fachbereich Kommunalaufsicht verzichten. Das „Kernstück“ der Aufgaben eines Landrates, wie Hinderberger sagt, müsste dann einem hauptamtlichen Kreisbeigeordneten übertragen werden. „Das liegt aber nicht in unserer Hand“, betont Hinderberger vor dem Hintergrund, dass der Kreistag Kreisbeigeordnete wählt. Klar ist dagegen: Gewinnt Hardardt beide Wahlen, wird die Verbandsgemeinde die Kreisverwaltung kontaktieren.