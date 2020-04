21.568 Mal wurde das Deutsche Sportabzeichen im vergangenen Jahr in der Pfalz erfolgreich abgelegt. Absolut gesehen war man bei den Abnahmen in der Stadt Speyer mit 3637 einmal mehr am aktivsten, es folgen der Kreis Germersheim mit 3148 und der Rhein-Pfalz-Kreis mit 2430 Abnahmen. In der Rubrik „Sportabzeichen-Newcomer des Jahres“ bei Schulen und Vereinen werden die höchsten Steigerungsraten im Vergleich zum Vorjahr ausgewertet und über ein Punktesystem ermittelt. Vier Vereine und fünf Schulen liegen hier vorne: Newcomer des Jahres „Vereine“: Gruppe II (401-600 Mitglieder):

TV Steinweiler, Gruppe III (601-900 Mitglieder):